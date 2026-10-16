Herida una menor de unos 15 años tras ser atropellada por un turismo en Aranda de Duero (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

BURGOS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una menor de unos 15 años ha resultado herida este viernes tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 74 de la calle Burgo de Osma, en Aranda de Duero (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 14.21 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del atropello.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Aranda de Duero, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.