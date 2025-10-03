Herida una mujer de 25 años tras chocar su turismo contra la fachada de un hotel en Aranda (Burgos)

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 25 años ha resultado herida tras colisionar el turismo que conducía contra la fachada de un hotel en Aranda de Duero (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.20 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que avisaban de la salida de vía de un turismo que había chocado contra la fachada de un establecimiento público --un hotel--, en el kilómetro 163 de la carretera N-Ia, en Aranda de Duero (Burgos).

Los alertantes solicitaban asistencia para la conductora, quien se encontraba aturdida y refería dolor en las piernas, además de no resultarle posible abandonar el vehículo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos y la Policía Local de Aranda de Duero, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico.

Los organismos de emergencias han atendido a la mujer herida, de 25 años, a quien se ha trasladado más tarde la ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de Aranda de Duero.