Herida una mujer de 31 años en una colisión entre un turismo y un camión en la N-1 en Burgos

BURGOS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 31 años ha resultado herida en una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 245 de la N-1 en Burgos, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.43 horas de este domingo, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba del accidente y que solicitaba asistencia sanitaria para atender a la conductora del turismo.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos para limpiar la calzada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a la mujer, quien finalmente ha sido trasladada al Hospital de Burgos.