Herida una mujer de 45 años en la colisión entre un turismo y un camión en la N-VI en Pozuelo del Páramo (León)

Información sobre el accidente en Pozuelo del Páramo (León). - CYL 112

POZUELO DEL PÁRAMO (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 45 años ha resultado herida este jueves como consecuencia de la colisión entre un turismo y un camión ocurrida en la carretera N-VI, entre las localidades de Pozuelo del Páramo y Valcabado del Páramo, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido unos minutos antes de las 16.29 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 283 de la N-VI, entre Pozuelo del Páramo y Valcavado del Páramo (León), donde había resultado herida la conductora del turismo, que se encuentra atrapada e inconsciente en el interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de León y de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atendió a una mujer de 45 años que fue trasladada posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.