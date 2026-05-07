Herida una mujer en la colisión entre un camión y un turismo en Isabel la Católica, Valladolid

Accidente entre un turismo y un camión en Isabel la Católica, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida este jueves como consecuencia de la colisión entre un turismo y un camión en la esquina del paseo de Isabel la Católica con la calle 20 de febrero.

Según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press, el siniestro se ha producido minutos antes de las 9.25 horas, cuando varias llamadas han avisado de la colisión entre un turismo y un camión en esta céntrica vía de Valladolid, en plena hora 'punta' matinal.

Según los alertantes, la ocupante del turismo, una mujer de unos 35 años, estaba herida con dolor de la zona del cuello, a lo que la Policía Municipal ha añadido que también ha sufrido un ataque de ansiedad. Finalmente, ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Se ha pasado el aviso a Policía Local, que ha enviado varias dotaciones así como un vehículo del equipo de Atestados y Sacyl, que ha enviado recurso al lugar.

Junto al lugar del siniestro había detenido un camión perteneciente a una empresa privada de gestión de residuos.