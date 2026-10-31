Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

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SALAMANCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida tras una colisión por alcance entre dos turismos en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 10.47 horas en la rotonda de E. Leclerc, situada en la salida de la carretera CL-510, donde se ha producido el choque entre ambos vehículos.

La mujer herida ha referido dolor en el cuello tras el impacto, por lo que ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la afectada.