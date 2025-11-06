Herida una mujer en una colisión entre un turismo y un tractor en Zamora

ZAMORA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha resultado herida en una colisión entre un turismos y un tractor que se ha registrado en el kilómetro 280 de la carretera ZA-20, sentido Salamanca, en el término municipal de Zamora, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.14 horas, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia sanitaria para una mujer herida y consciente.

En base a esta información, el 112 ha avisado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias sanitarias - Sacyl.