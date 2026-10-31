Herida una mujer tras salirse de la vía y chocar contra un coche aparcado en Valencia de Don Juan (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en Valencia de Don Juan (León), donde el turismo que conducía se ha salido de la vía y ha colisionado contra otro vehículo que se encontraba estacionado, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9.48 horas en la plaza Santa Marina, número 7, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de vía de un turismo y del posterior choque contra otro vehículo.

Según la información facilitada por el alertante, la mujer se encontraba consciente, aunque desorientada, y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender a la herida.