Herida una mujer al salirse de la vía su coche y dar varias vueltas de campana en Villagómez (Valladolid)

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VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida y evacuada hasta el hospital Río Hortega de Valladolid al salirse de la vía su coche y dar varias vueltas de campaña en la VA-932, a la altura del municipio de Villagómez la Nueva, según han informado fuentes del Servicio de Emergencia 1-1-2.

El suceso se ha producido sobre las 11:12 horas cuando varuas llamadas informan de la salida de vía de una furgoneta que ha dado varias vueltas de campana en el kilómetro 9 de la VA-932, en Villagómez La Nueva.

A consecuencia de ellos una mujer, de unos 40 años, ha resultado herida, ya que se queja del brazo además de que está en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Sacyl, que finalmente ha evacuado a la mujer en una ambulancia hasta el complejo hospitalario.