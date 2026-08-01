Herida una mujer tras salirse de la vía y volcar con su turismo en Sopeña de Carneros (León)

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LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía, que ha dado varias vueltas de campana en el punto kilométrico 4 de la carretera LE-451, a la altura de Sopeña-Carneros (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 18.57 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del siniestro.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a la persona herida.

Como consecuencia del accidente, una mujer de unos 35 años ha resultado herida, si bien por el momento no ha trascendido el alcance de sus lesiones.