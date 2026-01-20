Herida una mujer tras ser atropellada por un turismo en Burgos

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

BURGOS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada por un turismo en Burgos capital, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10.17 horas de este martes, 20 de enero, en la calle Mayor, en Castañares, donde, según los alertantes, un turismo ha atropellado a una mujer.

El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia. Ya en el lugar, la Policía Local ha reclamado asistencia sanitaria urgente porque la paciente ha empeorado y se encuentra inconsciente.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha informado de que este martes se han registrado otros dos atropellos en la Comunidad, uno en Soria, donde un varón de 28 años se ha golpeado con el lateral de un camión en la calle Mariano Vicen con la calle Venerable Carabantes, y otro en Salamanca, donde una mujer de unos 35 años ha sido atropellada en la calle Gran Vía, frente a Halcon Viajes.