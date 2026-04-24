Herida una mujer tras volcar su turismo en Rioseco de Tapia (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

RIOSECO DE TAPIA (LEÓN), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras el vuelco de un turismo en el kilómetro 58 de la carretera LE-460, a la altura de la localidad leonesa de Rioseco de Tapia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 18.37 horas que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para la conductora, que se encontraba consciente pero no podía abandonar el vehículo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso del incidente a los Bomberos de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia han atendido a la mujer herida, que ha sido finalmente evacuada en ambulancia de soporte vital básico.