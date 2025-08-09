Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos en Palacios del Sil (León)

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el punto kilométrico 32 de la CL-631, a la altura de la localidad leonesa de Palacios del Sil, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar momentos antes de las 16.16 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para cuatro personas que habían resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de León, a tráfico y a Sacyl que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil.