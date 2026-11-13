Un herido en un accidente con seis vehículos implicados en la A-50 en Calvarrasa de Abajo (Salamanca)

Archivo - Sucesos.- Herida una niña de unos siete años tras ser atropellada por un turismo en Burgos - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 80 años ha resultado herido en una colisión en cadena, con seis vehículos implicados en el kilómetro 91 de la A-50, dentro del término municipal de Calvarrasa de Abajo (Salamanca).

Los hechos se han producido a las 08.25 horas, momento en el que el 1-1-2 da el aviso a Tráfico de Salamanca y a los bomberos de la Diputación de Salamanca, ya que había una persona que no podía salir del vehículo, si bien luego sí lo hizo por sus propios medios. Además, se pasa el aviso también a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que envía una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

El personal de la UVI móvil ha atendido en el lugar a un varón que ha sido trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de Salamanca.