Herido por arma blanca con un corte en una pierna tras una pelea entre dos varones en Salamanca

SALAMANCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años han tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca tras resultar herido por arma blanca con un corte en una pierna tras una pelea entre dos varones ocurrida en el centro de transportes, carretera de Vitigudino.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido a las 21.30 horas del lunes 26 de enero cuando se informó de una pelea entre dos varones en la que resultó herido por arma blanca un joven de 22 años.

El 112 pasó avisa a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al herido al Hospital.