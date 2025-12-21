Herido por arma blanca un joven de 25 años en una agresión Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido en un brazo en una agresión con arma blanca ocurrida en la mañana de este domingo, 21 de diciembre, en el Paseo de Zorrilla cruce con Paseo de Filipinos, en Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.07 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso del incidente y ha avisado de ello a Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, el equipo médico ha atendido al herido, a quien finalmente se ha trasladado en UVI móvil al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.