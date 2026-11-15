Herido por arma blanca un joven en una agresión en León

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 30 años ha resultado herido por arma blanca en la mañana de este domingo en una agresión en la calle Platerías de León, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.49 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia para un varón agredido en la citada vía, el cual sangraba abundantemente por una herida de arma blanca.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del incidente a Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

El agredido, un varón de unos 30 años, ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de León.