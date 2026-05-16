Un herido atrapado tras el vuelco de un turismo en la A-6 en Cerecinos de Campos (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha resultado herido tras el vuelco de un turismo en la autovía A-6, a la altura del término zamorano de Cerecinos de Campos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 11.11 horas en el kilómetro 246 de la A-6, en sentido Galicia, momento en el que varias llamadas han alertado a la sala de operaciones del 112 del vuelco de un turismo y de que su ocupante se encontraba atrapado en el interior del vehículo, aunque consciente.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.