Herido tras caer su coche desde un puente en la AP-1 en Quintanapalla (Burgos)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico - SACYL - Archivo

QUINTANAPALLA (BURGOS), 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este domingo tras caer su turismo desde un puente a la AP-1, a la altura del kilómetro 13 en Quintanapalla, sentido Burgos, según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.20 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de los hechos y de que había una persona herida, atrapada en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 50 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.