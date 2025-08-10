Un herido al caerse de un vehículo en marcha en Cabañas de Polendos (Segovia)

Publicado: domingo, 10 agosto 2025 13:10
   CABAÑAS DE POLENDOS (SEGOVIA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 29 años ha resultado herido tras caerse de un vehículo en marcha en el kilómetro 13 de la carretera SG-V2221 en Cabañas de Polendos (Segovia), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

   El centro de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 5.25 horas de este domingo, 10 de agosto, una llamada en la que se informaba sobre el accidente.

   El 1-1-2 ha avisado del mismo a Emergencia Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil con la que se ha trasladado al herido al Hospital de Segovia.

