Herido un camionero tras volcar su vehículo en Almazán (Soria)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.
Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 13 julio 2026 19:17
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   ALMAZÁN (SORIA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un camionero ha resultado herido este lunes tras volcar su vehículo en la calle Antonio Machado de Almazán (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16.17 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso sobre el accidente, en el que el conductor estaba atrapado y consciente.

   El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil, la Policía Local de Almazán, Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

   Finalmente, el herido, un varón adulto, ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.

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