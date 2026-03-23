Herido un camionero tras volcar su vehículo en la BU-P-4011 en Los Balbases (Burgos)

Archivo - Sucesos.- Evacuado en helicóptero un varón tras el vuelco de un camión en Maderuelo (Segovia) - JCYL - Archivo

BURGOS, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido tras volcar su camión, que transportaba paja, en el kilómetro 7 de la carretera BU-P-4011, en Los Balbases (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidas por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.30 horas de este lunes, 23 de marzo, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisaba del accidente y de que el camioneros se encontraba desorientado dentro de la cabina, que no podía abandonar por su propio pie.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se han enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, a quien se ha trasladado más tarde al hospital de Burgos en la ambulancia de soporte vital básico, junto con el personal sanitario del helicóptero de Emergencias Sanitarias.