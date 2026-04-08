Herido un camionero tras un vuelco en la N-122 en La Vid y Barrios (Burgos)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

BURGOS, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido este miércoles en el vuelco de su vehículo en el kilómetro 256 de la N-122, en La Vid y Barrios (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.22 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la salida de vía y vuelco del vehículo, y de que el conductor se encontraba herido y atrapado en la cabina.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al conductor, que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

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