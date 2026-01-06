Un herido en un choque entre dos turismos en Mingorría (Ávila)

ÁVILA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido en una accidente ocurrido esta tarde como consecuencia de la colisión entre dos vehículos en Mingorría (Ávila), según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se producía minutos antes de las 17.01 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de un choque entre dos turismos en el kilómetro 148 de la N-403, en Mingorria, sentido Ávila, donde un varón de unos 45 años había resultado herido y se encontraba en el interior de uno de los turismos.

Se ha dado aviso a Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Sacyl, que ha movilizado recursos al lugar.