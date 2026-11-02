Herido un ciclista que tuvo que ser rescatado en helicóptero tras sufrir una caída en Zaratán (Valladolid)

Imagen del rescate a un ciclista caído en una senda a las afueras de Zaratán. - JCYL

ZARATÁN (VALLADOLID), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha dirigido este lunes el rescate de un ciclista que había sufrido una caída en una zona de difícil acceso en Zaratán (Valladolid) y se había lesionado posiblemente en la clavícula, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León, 112.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada a las 16.50 horas de este lunes en la que comunicaban la necesidad de asistir a un ciclista de unos 40 años, que había resultado herido con una posible fractura de clavícula, tras sufrir una caída mientras circulaba por una senda a las afueras de Zaratán (Valladolid).

En este lugar, según la conversación, no resultaba posible acceder con vehículos por tierra.

El gestor del 112 puso en contacto al llamante con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre cómo atender al herido hasta la llegada de la asistencia, y también con los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, quienes precisaron la ubicación del herido, que se encontraba a unos dos kilómetros al oeste del casco urbano de Zaratán, en un camino paralelo a la conocida como Senda Verde del Tren Burra.

Se activó, además al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil.

Una vez alcanzado el lugar, el helicóptero realizó un vuelo estacionario para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate. Ya con el herido, y una vez asistido, se procedió a su extracción de la zona, para lo que se empleó un triángulo de evacuación para su izado, junto con la rescatadora enfermera, al helicóptero, mientras que el segundo rescatador fue elevado a la aeronave en una maniobra de grúa realizada a continuación.

Desde allí, volaron hasta la helisuperficie del vivero forestal de Medio Ambiente en la Cañada Real de Valladolid capital, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recogió al herido para su traslado a un centro sanitario.