Un herido tras una colisión entre un autobús y dos turismos en Segovia capital

Un herido tras una colisión entre un autobús y dos turismos en la calle Procuradores de la Tierra, en Segovia capital - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años ha resultado herido tras una colisión entre un autobús y dos turismos en la calle Procuradores de la Tierra, junto a la rotonda, en Segovia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.23 horas de este lunes, 23 de febrero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de este accidente vial.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Policía Local de Segovia, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al varón afectado, ocupante de uno de los turismos, que se quejaba de dolor cervical.

Finalmente, Emergencias Sanitarias ha trasladado al varón en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Segovia.