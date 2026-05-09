Un herido tras una colisión entre una moto y un turismo en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 20 años ha resultado herido en la noche de este viernes tras colisionar con su moto contra un turismo en la plaza Vega, en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo sobre las 23.54 horas, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el motorista implicado en el accidente por dolor en una pierna.

El 112 dio aviso del suceso a la Policía Municipal de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias --Sacyl--, que envió recursos al lugar de los hechos.

Finalmente, el herido fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.