Herido el conductor de un camión tras volcar en el arcén en la AP-1 en Monasterio de Rodilla (Burgos)

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

BURGOS 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 45 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Burgos tras resultar herido al volcar un camión frigorífico en el arcén en la AP-1 a su paso por el término burgalés de Monasterio de Rodilla.

Los hechos han ocurrido en torno a las 01.48 horas de este viernes, 8 de mayo, en el punto kilométrico 18 de la AP-1 en sentido Vitoria a su paso por Monasterio de Rodilla, donde un camión frigorífico volcó en el arcén. Los alertantes indicaron que el conductor del camión estaba consciente pero no podía salir de la cabina debido al vuelco.

El 112 pasó el aviso a Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de Burgos y a Sacyl, que envió recursos al lugar. Sacyl informó de que el herido del accidente, un varón de unos 45 años, fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Burgos.