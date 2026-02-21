Herido un hombre de 47 años tras ser agredido por otro en una pierna en Valladolid

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha resultado herido tras haber sido agregido por otro en una pierna en la calle Cardenal Cisneros de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La agresión ha tenido lugar sobre las 14.00 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para un hombre que tenía una herida sangrante, si bien el alertante no ha indicado que hubieran usado armas.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitsrias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.