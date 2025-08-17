Herido un hombre de 70 años al chocar su vehículo con otros aparcados en Chatún (Segovia)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SEGOVIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 70 años ha resultado herido tras chocar su vehículo con otros que se encontraban aparcados en la calle San Benito, a la altura del número 5, en la localidad segoviana de Chatún, perteneciente al municipio de Cuéllar, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

El centro de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 11.05 horas de este domingo, 17 de agosto, una llamada que avisaba del accidente.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil y un helicóptero de Emergencia Sanitarias - Sacy, para después trasladar al herido en una Unidad enfermerizada de emergencias al hospital de Segovia.