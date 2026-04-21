Herido un hombre en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Monasterio de Rodilla (Burgos)

BURGOS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido en la salida de vía de un turismo que ha quedado parcialmente volcado en el kilómetro 18 de la AP-1, sentido Madrid, a la altura de la localidad burgalesa de Monasterio de Rodilla, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 18.44 horas de este martes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para un hombre que se encontraba herido, consciente, y no podía abandonar el vehículo.

El 112 ha dado traslado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

En el lugar, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Briviesca han atendido al herido que ha sido posteriormente trasladado por la ambulancia al hospital de Burgos.