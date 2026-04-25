Herido un hombre tras ser atropellado por un turismo en la calle Cigüeña de Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras haber sido atropellado por un turismo en la calle Cigüeña, en el cruce con la calle San Isidra, en Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.51 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que solicitaban asistencia para el herido, que se encontraba consciente tras el atropello.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Asimismo, se ha informado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al varón herido.