Herido un hombre al ser atropellado por un turismo en Rioseco (Valladolid)

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 ha resultado herido al haber sufrido un atropello por parte de un turismo tras un choque entre tres vehículo que se ha producido en la calle San Juan a la altura del número 20, en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.20 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del atropello y solicitaban asistencia para un hombre que se encontraba inconsciente.

La sala de Operaciones del 112 ha avisado a la Policía Local de Medina de Rioseco, a la Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.