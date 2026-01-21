Herido un joven de 16 años tras una colisión entre dos vehículos cerca de un colegio en Burgos

Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 19:12
   BURGOS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de 16 años ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos a la altura del colegio Niño Jesús, en la avenida de la Isla de Burgos capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.25 horas de este miércoles, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba sobre el choque y se precisaba asistencia para un varón de 16 años.

   El 1-1-2 Castilla y León ha trasladado el aviso a Policía Nacional, Policía Local de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos. Finalmente, el herido ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Burgos.

