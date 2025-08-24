Herido un joven de 22 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Valladolid

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido tras haber sufrido una agresión con arma blanca en la calle Paulina Harriet de Valladolid, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 04.58 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para un joven herido tras ser agredido con un arma blanca en la mencionada vía.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Policía Local de Valladolid a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al joven al Hospital Río Hortega.