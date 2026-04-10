Herido un joven de 25 años tras sufrir una agresión con un arma blanca en la calle Canterac de Valladolid

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha resultado herido tras haber sufrido una agresión en un brazo con un arma blanca en la Calle Canterac de Valladolid capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada esta tarde que alertaba de una agresión en la mencionada zona y solicitaba asistencia para un joven herido en un brazo.

El 112 ha dado traslado del aviso del incidente al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido al joven, si bien por el momento se desconoce la gravedad de las heridas o si el herido ha precisado de ser trasladado a un centro hospitalario.