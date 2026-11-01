Herido un joven conductor de un patinete tras una colisión con un coche en Salamanca

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sacyl
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sacyl - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 13:12
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   SALAMANCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 20 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo, 1 de noviembre, tras colisionar un turismo y un patinete en la Glorieta del Alto del Rollo de Salamanca capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 00.39 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que estaba herido el conductor del patinete.

   El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al joven, quien finalmente ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.

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