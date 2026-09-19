Herido un joven tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea entre varias personas registrada a primera hora de este sábado en la Plaza de la Reina de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido sobre las 6.41 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una pelea entre varios jóvenes y solicitaba asistencia para uno de ellos, que había recibido un golpe en la cabeza.

El herido se encontraba consciente, aunque mareado, y presentaba una brecha en la cabeza, por lo que desde el 112 se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender al joven.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Salamanca para recibir asistencia sanitaria.