Herido un joven tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 10:30
Seguir en

   SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de unos 20 años ha resultado herido tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea entre varias personas registrada a primera hora de este sábado en la Plaza de la Reina de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   Los hechos se han producido sobre las 6.41 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una pelea entre varios jóvenes y solicitaba asistencia para uno de ellos, que había recibido un golpe en la cabeza.

   El herido se encontraba consciente, aunque mareado, y presentaba una brecha en la cabeza, por lo que desde el 112 se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender al joven.

   Finalmente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Salamanca para recibir asistencia sanitaria.

Contador

Contenido patrocinado