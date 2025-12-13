Herido un joven tras sufrir una agresión con un cúter en la cara en un local de Burgos

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 ha resultado herido tras haber sufrido una agresión con un cúter en la cara en una agresión en un establecimiento situado en el número 12 de la calle Málaga, en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.05 del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de una agresión en un local de la mencionada calle, donde un joven había sufrido heridas en la cara provocadas por un cúter.

La sala de operaciones informó del suceso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó al joven herido al C.A.U. de Burgos.