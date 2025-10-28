Herido un motorista de 24 años tras colisionar con un turismo en Villamayor (Salamanca)

SALAMANCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido tras colisionar la motocicleta que conducía y un turismo en Villamayor (Salamanca), según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 13.02 horas, cuando una llamada ha avisado de una colisión entre un turismo y una moto en la Avenida Río Tormes, en Herrados (localidad perteneciente a Villamayor), donde había resultado herido el motorista, de 24 años.

Así, se ha avisado a la Policía Local de Villamayor, a tráfico de Salamanca y a Sacyl, que ha enviado una ambulancia que ha evacuado al joven al Hospital de Salamanca.