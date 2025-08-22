Herido un motorista de 49 años tras un accidente en la N-629 a la altura de Merindad de Montija (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

MERINDAD DE MONTIJA (BURGOS), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 49 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico cuando circulaba por la carretera N-629, en el término municipal de Merindad de Montija (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.45 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en el kilómetro 2 de la N-629, en el término municipal de Merindad de Montija (Burgos), donde un motorista estaba herido e inconsciente en la calzada.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el personal del centro de salud de Espinosa de los Moteros.

El personal sanitario en el lugar ha atendido y trasladado a un varón de 49 años en UVI móvil al Hospital de Cruces (Vizcaya).