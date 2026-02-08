Herido un motorista tras atropellar a un jabalí en Quintana Martín Galíndez (Burgos)

BURGOS, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 34 años ha resultado herido tras haber sufrido un accidente al atropellar a un jabalí en el kilómetro 20 de la BU-530, a la altura de la localidad burgalesa de Quintana Martín Galindez, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 11.01 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria para el motorista herido.

El 112 ha trasladado el aviso a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.