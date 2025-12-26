Herido un motorista tras sufrir un accidente en Íscar (Valladolid)

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido al sufrir un accidente de moto en la calle Mariemma de la localidad vallisoletana de Íscar, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.56 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un accidente en la mencionada calle, donde un motorista había sufrido una caída y tenía daños importantes en un pie.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Valladolid, a la Policía Local de Íscar y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico (SVB) que han atendido al herido, al que se ha trasladado posteriormente en la ambulancia acompañado por el personal médico del helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.