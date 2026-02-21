Herido un motorista tras sufrir una caída en Garray (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

GARRAY (SORIA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 51 años ha resultado herido tras haber sufrido una caída en el kilómetro 10 de la carretera SO-P-6019, en la localidad soriana de Garray, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 14.04 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista herido.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el motorista ha sido atendido y posteriormente trasladado al hospital de Soria.