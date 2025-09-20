Herido un motorista tras sufrir una caída en Llánaves de la Reina (León)

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 60 años ha resultado herido al salirse de la vía y sufrir una caída en el kilómetro 118 de la N-621, en la localidad leonesa de Llánaves de la Reina, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.14 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para un hombre herido, cuya moto había caído al río.

El 112 ha informado del accidente a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

El personal sanitario ha atendido al motorista, un varón de 60 años, que ha sido trasladado en un primer momento al centro de salud y, posteriormente, evacuado en ambulancia acompañado por personal sanitario al C.A.U. de León.