Herido un motorista tras sufrir una caída en Valdepiélago (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras haber sufrido una caída en el kilómetro 21 de la LE-321, a la altura de la localidad leonesa de Valdepiélago, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.48 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída y solicitaba asistencia para un motorista herida.

El 112 ha dado aviso del suceso a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado al lugar.

Finalmente, el motorista herido ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico acompañado por el médico de Cistierna al C.A.U. de León.