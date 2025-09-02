Herido un motorista tras sufrir una caída en la ZA-P-1512 en Mózar (Zamora)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras sufrir una caída en la carretera ZA-P-1512, en la salida de Villanázar hacia Santa Cristina, a la altura de la localidad zamorana de Mózar, según han informado fuentes del 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 20.16 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso de sanitarios que pasaban por el lugar e informaban de que el motorista estaba inconsciente.

En base a esta información, el centro de emergencias 112 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora. Por el momento se desonoce el estado del motorista o si ha precisaba de traslado a un centro hospitalario.