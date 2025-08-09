Herido un peatón tras ser atropellado por un coche en Fuentes de Oñoro (Salamanca)

SALAMANCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido tras haber sido atropellado por un turismo en la Avenida Europa de la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro, según datos del 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.24 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del atropello.

El 112 ha informado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado efectivos sanitarios al lugar de los hechos.

Una vez en el lugar del atropello, los sanitarios han atendido al peatón herido, que ha sido posteriormente trasladado por Sacyl al hospital.