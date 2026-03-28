Un herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Valcabado (Zamora)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha resultado herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la carretera ZA-P-2310, en el término municipal zamorano de Valcabado, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 09.03 de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente e indicaba que el conductor permanecía en el interior del vehículo sin poder salir al encontrarse las puertas atrancadas.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Hasta el lugar se han desplazado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, cuyos efectivos han atendido al herido en el lugar del siniestro.

Posteriormente, el varón ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.