Un herido tras la salida de la vía de un vehículo en el acceso a Ponferrada (León)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.
Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 12:45
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   LEÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 70 años ha resultado herido después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en la Avenida de Asturias, a la altura de glorieta acceso a A-6, de Ponferrada.

   Los hechos se han producido a las 9.06 horas, momento en el que la sala del centro 1-1-2 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido.

   Los facultativos, en el lugar, han trasladado al septuagenario al Hospital de Ponferrada.

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