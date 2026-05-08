Un herido tras la salida de la vía de un vehículo en el acceso a Ponferrada (León)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

LEÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha resultado herido después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en la Avenida de Asturias, a la altura de glorieta acceso a A-6, de Ponferrada.

Los hechos se han producido a las 9.06 horas, momento en el que la sala del centro 1-1-2 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido.

Los facultativos, en el lugar, han trasladado al septuagenario al Hospital de Ponferrada.